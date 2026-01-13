Uşak'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Abi-kardeş yaralandı

Uşak'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu abi-kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Durak Mahallesi Fabrikalar Caddesi ile 3. Sanayi Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (20) idaresindeki 64 FN 051 plakalı hafif ticari araç ile B.D. (18) yönetimindeki 64 ACS 107 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan abisi B.D. (19) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, B.D.'nin hayati tehlikesi bulduğu öğrenildi. - UŞAK