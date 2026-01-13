Haberler

Uşak'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Abi-kardeş yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu abisiyle birlikte yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu abi-kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Durak Mahallesi Fabrikalar Caddesi ile 3. Sanayi Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (20) idaresindeki 64 FN 051 plakalı hafif ticari araç ile B.D. (18) yönetimindeki 64 ACS 107 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan abisi B.D. (19) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, B.D.'nin hayati tehlikesi bulduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü