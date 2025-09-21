Uşak'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi ile Üçüncü Cengizhan Sokak keşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (35) yönetimindeki 64 ACT 954 plakalı otomobil ile Nuri Şeker Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.K. (24) idaresindeki 64 AK 262 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde maddi hasar oluşurken 9 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 64 ACT 954 plakalı araçda yolcu olarak bulunan N.T. (36), Ş.L.O. (10), Ş.S.O. (3), F.E. (78), G.E. (38), F.Z.E. (2) ve H.N.T. (7) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kentte bulunan hastanelere kaldırılırken, sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK