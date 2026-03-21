Uşak'ta hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Uşak'ta bir hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Uşak'ta hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Afyonkarahisar-Uşak karayolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. (54) idaresindeki 31 L 3646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince hafif ticari aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan A.Y. (16), M.R.Y. 13), İ.D. (67), H.Y. (51) ve H.T. (67) Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
