Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Kolonkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (62) idaresindeki 20 ADZ 83 plakalı hafif ticari araç ile A.E. (41) yönetimindeki 09 KL 188 plakalı otomobil, çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan F.K (31), C.K (58), M.C.S (1) ve O.K (40) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK