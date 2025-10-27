Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Uşak'ta bir aracın refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (36) idaresindeki 34 KGS 984 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince cip sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan O.K. (45), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK