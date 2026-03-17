Haberler

Uşak'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü ve yolcu konumundaki eşi ile çocukları yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Uşak Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.A. (42) idaresindeki 27 DM 648 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen U.U. (45) yönetimindeki 16 AJB 150 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan eşi N.U. (37) ve çocukları G.E.U. (8), Y.E.U. (17) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

