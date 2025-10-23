Haberler

Uşak'ta Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak-Ankara karayolunda tamir ettiği tırın altında kalan sürücü Erhan Özkan, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, Uşak- Ankara karayolu Derbent köyü yakınlarında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAL 898 plakalı tırın sürücüsü Erhan Özkan (46), aracında meydana gelen arızayı tamir yaptığı sırada tırın aniden hareket etmesi sonucu tırın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralan sürücü 112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa alındı. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Erhan Özkan hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken, Özkan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Diyarbakır'da tarlada erkek cesedi bulundu

Tarlaya gidenler korkunç manzarayla karşılaştı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı

ABD, Rusya'nın iki dev şirketini kara listeye aldı
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.