Uşak'ta Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, Uşak- Ankara karayolu Derbent köyü yakınlarında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAL 898 plakalı tırın sürücüsü Erhan Özkan (46), aracında meydana gelen arızayı tamir yaptığı sırada tırın aniden hareket etmesi sonucu tırın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralan sürücü 112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa alındı. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Erhan Özkan hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken, Özkan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK