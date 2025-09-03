Haberler

Uşak'ta Tekstil Deposunda Yangın Çıktı

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir tekstil deposu ve fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, hızla büyüyerek tüm binayı sardı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uşak'ta tekstil deposunda ve fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak'ta bulunan bir tekstil deposunda ve fabrikada çıktı. Edinilen bilgilere göre, kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
