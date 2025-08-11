Uşak'ta Tek Evde Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde meydana gelen yangında, tek katlı bir ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yaşanmadı ancak evde büyük zarar meydana geldi.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde tek evde çıkan yangın söndürülürken, ev ise büyük zarar gördü.

Yangın, Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı evde henüz bilinmeyen neden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin uzun uğraşlar sonrası yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangında can kaybı olmazken ev ise büyük zarar gördü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
