Haberler

Uşak'ta boş tavuk çiftliğinde çıkan yangın korkuttu

Güncelleme:
Uşak'ın Eşme ilçesinde, Z.T.'ye ait boş bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Uşak'ta boş halde bulunan tavuk çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.T.'ye ait çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangının çıktığı çiftliğin yeni üretim dönemi öncesinde civciv alımına hazırlandığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
