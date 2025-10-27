Haberler

Uşak'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 23 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir midibüsün yan yatması sonucu 23 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtiliyor.

Uşak'ta tarım işçisini taşıyan midibüsün yan yatması sonucu 23 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Poslu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (52) idaresindeki 20 ACM 425 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince serviste bulunan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. - UŞAK

