Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe

Uşak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ile ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulubey ilçesine bağlı Küçükkayalı köyünde ikamet eden 53 yaşındaki H.S.'nin evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 48 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 75 adet tarihi obje, 7 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet dedektör, 1 adet define aramak amacıyla kullanılan metal çubuk ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli H.S. gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
