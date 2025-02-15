Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı

Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Uşak'ta bir otomobil takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Avgan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. (53) idaresindeki 64 FF 987 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan O.G.S (19), F.M.S (9), G.D.S. (23) ve H.S. (48) merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılardan H.S., G.D.S. ve F.M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

2025'te bir ilk yaşandı
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
img

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi

İnanılmaz hata! Dev maçta ilk gol geldi
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.