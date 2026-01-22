Uşak'ta evde çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı

Uşak'ta bir evde tadilat yapan 3 kişi arasında çıkan tartışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi olan 17 yaşındaki şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi 2. Özdemir Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Evde tadilat yapan İ.M.Y. (17), F.A. (31) ve H.G. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.M.Y.'nin, H.G.'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan F.A.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bıçakla yaralanan F.A. ve H.G.'nin kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, hastaneye başvurmalarının ardından polis ekiplerine bilgi verildiği belirtildi. İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, H.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK