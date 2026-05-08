Uşak'ta suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5 Mayıs tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt lideri olan A.K. ile kardeşi İ.K. ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen B.Ö., S.K. ve Z.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin örgütlü üyelerinin şantaj, yağma, kasten yaralama, dolandırıcılık ve ruhsatsız silah ticareti gibi suçlara da karıştıkları öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı