Sosyal medya hesabından silah paylaşamı yapan 6 kişi gözaltı alındı

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımları yapan şahsın kimliğini ve adresini tespit etti. şüpheli şahsın 2 ayrı ikametine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet şarjör, 263 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.