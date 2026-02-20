Haberler

Uşak'ta yangın çıkan cip küle döndü

Uşak'ta arızalanan bir cip, emniyet şeridine çekildikten sonra çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Uşak'ta seyir halindeyken arızalanan cip, emniyet şeridine çekildikten sonra çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmir-Uşak karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.G. (54) idaresindeki 34 CPD 996 plakalı cip seyir halindeyken arızalandı. Sürücü aracı emniyet şeridine çektikten kısa süre sonra aracın ön tarafından alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cip tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
