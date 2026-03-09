Haberler

Uşak'ta araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Güncelleme:
Uşak'ta H.Ü. tarafından kullanılan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Uşak'ta aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü (50) idaresindeki 64 ADY 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan S.Ü. (21) ve G.Ü. (46) kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

