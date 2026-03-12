Haberler

Uşak'ta saman balyalarının üzerinden düşen adam hayatını kaybetti

Uşak'ta saman balyalarının üzerine çıkan 72 yaşındaki Ömer Ayhan, dengesini kaybederek yere düştü ve hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta saman balyalarının üzerinden düşerek yaralanan 72 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Bozkuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Ömer Ayhan deposunda bulunan samanlardan almak için saman balyalarının üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ayhan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
