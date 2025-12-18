Uşak'ta otomobil traktörün römorkuna çarptı: 3 yaralı

Uşak'ta otomobil traktörün römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. (58) yönetimindeki 64 EC 467 plakalı otomobil, 64 ED 702 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan C.K. (63) ve N.F. (73) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK