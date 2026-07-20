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Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 3 kişi yaralandı

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Salmanlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (54) idaresindeki 15 EL 954 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü E.Ç. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan A.Y. (1) ve K.Y. (31) Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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