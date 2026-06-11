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Uşak'ta otomobil refüje çarptı: Sürücü baba ve kızı ağır yaralandı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunuyor.

Uşak'ta otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü baba ve kızı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Kıranköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H. (55) idaresindeki 64 ADB 110 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü O.H. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan kızı N.H. (19) önce Eşme Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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