Uşak'ta Orman Yangını Sonrası Yeşillendirme Çalışmaları Başlatıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde orman yangınında zarar gören alanlar için yeşillendirme çalışması başlatıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde orman yangınında zarar gören alanlar için, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce soğutma çalışmaları ardından yeniden yeşillendirme çalışmalar başlatıldı. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'nin direktifleri doğrultusunda çalışmalar başlatılırken, çalışma kapsamında tespit ve projelendirme çalışmaları ile başladı.

Projelendirme çalışmaları devam ederken eşzamanlı olarak yol yapımı ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar tespit edilirken bu çalışmaların ardından fidan dikimi ve tohum ekimiyle en kısa sürede bölgenin tekrardan ağaçlandırılacağı öğrenildi. - UŞAK