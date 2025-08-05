Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde anızdan başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kaymakam Cuma Emeç, bölgede incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde anızdan başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızdan başladı. Hızla büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 iş makinesi, itfaiye ekipleri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Kaymakam Emeç bölgede incelemelerde bulundu

Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz'dan bilgi aldı.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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