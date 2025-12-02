Uşak'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 348 ekip ve bin 17 personel ile 633 okul çevresi, 506 umuma açık yer, 338 okul servis aracı denetlendi. Okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 3 bin 685 kişi sorgulandı.

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda ise; "Emniyet ve jandarma ekiplerimizin, faaliyetlerinde güvenlik ve güvenli eğitim ortamının sürdürülmesi amacıyla okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetimleri aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK