Balıkesirspor Taraftarına Taşlı Saldırı

Nesine 3. Lig 4. Grup 26. hafta maçında Oktaş Uşakspor A.Ş. ile Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor, Uşak'taki Bireylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor 2-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası taraftarların stat çevresinden ayrılmasının ardından Uşak-İzmir karayolu 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'un taraftar otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otobüsün kapı camı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından takım otobüsü yoluna devam etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı