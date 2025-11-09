Haberler

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 100 Gram Eroinle İki Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 100 Gram Eroinle İki Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, midelerinde 145 kapsül eroin taşıyan iki kişi tutuklandı. Şüpheliler, adli makamlardan alınan arama kararıyla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Uşak'ta narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonda midelerinde 145 kapsül içinde toplam 1 kilo 100 gram eroin taşıyan iki şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde durumundan şüphelenilen iki kişiyi durdurdu. Şüpheliler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramanın ardından hastaneye götürülerek iç beden muayenesine tabi tutuldu.

Yapılan kontrollerde, şüphelilerin midelerinde 145 kapsül içerisine gizlenmiş toplam 1 kilo 100 gram eroin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
