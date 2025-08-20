Uşak'ta Motosikletten Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerinin durdurduğu motosiklette yapılan aramada 38 gram metamfetamin, 22 adet yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu ticaretine yönelik 52 bin lira nakit para bulundu. Motosiklet sürücüsü tutuklandı, yolcu serbest bırakıldı.

Uşak'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli bir motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramalarda 38 gram metamfetamin, 22 adet yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 52 bin lira nakit para bulundu.

Motosiklet sürücüsü T.Ç. ile yolcu B.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
