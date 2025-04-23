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Uşak'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Uşak'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Uşak’ın Eşme ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen Beldesi Yıldırımlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (58) idaresindeki 64 ACT 066 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan H.A. (61) yönetimindeki 64 EU 921 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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