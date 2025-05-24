Uşak'ta Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Uşak'ın Karahallı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 27 yaşındaki Emre Demir hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Ali İhsan Canlı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Demir (27) idaresindeki 20 LJ 563 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan sürücü Demir Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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