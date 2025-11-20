Haberler

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti


Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şerafettin Kılınç, şarampole düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta dün motosikletin şarampole düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Uşak merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerafettin Kılınç (27) idaresindeki 20 BV 579 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şerafettin Kılınç, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK



