Uşak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Yiğit Gencer hayatını kaybetti. Olay sonrası hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsünün kazası ölümle sonuçlandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi Ova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ova Caddesi üzerinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Yiğit Gencer idaresindeki 64 ADT 196 plakalı motosiklet, Birinci Köksal Sokak'tan çıktıktan sonra kavşaktan Altıncı Ülkü Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen 21 yaşındaki Ş.T. yönetimindeki 64 ADK 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan incelemede yola savrulan motosiklet sürücüsü Yiğit Gencer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gencer'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.