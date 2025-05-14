Uşak'ta Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Tutuklama

Uşak'ta 12 Mayıs günü kuyumcuya yapılan silahlı saldırıda 2 şüpheliden 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 12 Mayıs günü Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (19) kuyumcuya silahlı saldırı düzenledi. Tabancayla ateş eden İ.K, iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ve kuyumcuda bulunan müşterilerden H.K. (70) mermi isabet etmesi sonucu yaralanarak, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticari taksi ile kaçtığı öğrenilen İ.K. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan geniş çaplı soruşturmada olayda zanlı ile birlikte oldukları değerlendirilen R.B'de ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK