Uşak'ta kazada hayatını kaybeden Dulay çifti defnedildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan ve Ayşe Dulay, bugün Ahmetler köyünde defnedildi. Kazada Dulay çiftinin yanı sıra başka bir kişi de yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde 11 Aralık'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay, bugün Ahmetler köyünde toprağa verildi.

11 Aralık'ta Eşme-Uşak karayolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karaman'ın cenazesi dün aynı köyde defnedilmişti.

Yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlanan Dulay çiftinin cenazeleri, köydeki evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmetler köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
