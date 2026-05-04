Uşak'ta kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu

Uşak'ta 7 aracın karıştığı kazada aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1'i yolcu otobüsü 1'i tır olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirlemeye kaza meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 34 yaralı ise çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin isimleri belli oldu

Kazada, 43 AV 545 cipte bulunan sürücü Mustafa Özlüer (37) yolcu konumunda bulunan eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Selin Özlüer (1) ve Nil Özlüer (6) olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
