Uşak'ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü
Uşak'ta bir kanalizasyonda bulunan 4,5 aylık ceninin annesinin kimliğini polis ekipleri dedektif gibi araştırarak buldu. Kanalizasyon hattına 49 daireden atıkların aktığını belirleyen polis, o dairelerden birinde yaşayan 25 yaşındaki kadının hamilelik süresinin de yaklaşık 4,5 aylık olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan kadın, erkek arkadaşından hamile kaldığını, tuvalette düşük yaptığını itiraf etti.
Uşak'ta kanalizasyon hattında bulunan 4,5 aylık ceninin kime ait olduğu polis ekiplerinin dedektifleri aratmayan çalışması sonucu 2 günde bulundu. İfadesinde düşük yaptığını öne süren kadın serbest bırakıldı.
KANALİZASYONDA CENİN BULUNDU
Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak'ta bulunan kanalizasyon hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içerisinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
49 DAİRE MERCEK ALTINA ALINDI
Olayın ardından bir dedektif gibi çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi. Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.
DAİRELER TEK TEK İNCELENECEK ANNE BULUNDU
Bununla da kalmayan polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile birçok görüşme yaparak o dairelerden kimlerin hamile olduğunu buldu. Otopsi sonucunda ceninin 4,5 aylık olduğunun anlaşılması üzerine tespit edilen dairelerden birinde yaşayan 25 yaşındaki B.E'nin hamilelik süresinin buna uyduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, ifadesinde erkek arkadaşından hamile kaldığını, tuvalette rahatsızlanarak düşük yaptığını söyledi. B.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.