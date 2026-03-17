Uşak'ta çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda 230 bin 200 kaçak makaron ve 80 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi. 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 230 bin 200 kaçak makaron ve 80 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
