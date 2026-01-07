Haberler

Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı adrese düzenledikleri operasyonda 1 milyon 801 bin kaçak makaron ve 100 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi. İki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 801 bin kaçak makaron ve 100 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

