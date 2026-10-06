Uşak'ta jandarma, Eylül'de kesinleşmiş hapis cezası olan 25 aranan şahısı yakaladı

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Uşak'ta jandarma ekiplerince Eylül ayı içerisinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs ile 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 25 şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı