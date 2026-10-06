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Uşak'ta jandarma, Eylül'de kesinleşmiş hapis cezası olan 25 aranan şahısı yakaladı

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Uşak'ta jandarma, Eylül'de kesinleşmiş hapis cezası olan 25 aranan şahısı yakaladı
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Uşak'ta jandarma ekiplerince Eylül ayında aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı. 0-5 yıl arası cezası bulunan 19 ile 5-10 yıl arası cezası bulunan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uşak'ta jandarma ekiplerince Eylül ayı içerisinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs ile 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 25 şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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