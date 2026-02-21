İşçi servisi şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) idaresindeki 64 ACN 605 plakalı servisi midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

17 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 16 işçi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı