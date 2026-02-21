Haberler

İşçi servisi şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta bir işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

  • Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında bir işçi servisi midibüsü şarampole devrildi.
  • Kazada sürücü ve 16 işçi olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.
  • İşçi servisi Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesindeki bir fabrikaya götürüyordu.

Uşak'ta işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) idaresindeki 64 ACN 605 plakalı servisi midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

17 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 16 işçi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

4 milyon dolar dolandırıldı
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım