Haberler

Uşak'ta iş arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta iş arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta bir parkta iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan 39 yaşındaki M.K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, iş arkadaşları arasında çıkan bir tartışma sonrası meydana geldi. Yaralı E.K. ise hastanede tedavi altında.

Uşak'ta dün iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi'nde bulunan Üçgen Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin bıçakla yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K., önce özel bir hastaneye, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren kişinin M.K. (39) olduğu tespit edilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin otobüsle Konya iline gittiği belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şahsın, Konya'nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli M.K.'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce iş arkadaşıyla tartışma yaşadığını, olay günü ise kendisine küfür edildiğini iddia ederek kavganın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Uşak'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, dün bıçakla ağır yaralanan 25 yaşındaki E.K.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı