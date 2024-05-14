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Uşak'ta İlkokulda Taciz Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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Uşak'ta bir ilkokulda kendini matematik öğretmeni olarak tanıtan ve bir kız öğrenciyi taciz eden şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Uşak'ta ilkokulda kendini matematik öğretmeni olarak tanıtan ve bir kız öğrenciyi taciz eden şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Uşak'ta bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B. (42) bir ilkokula giderek okul koridorunda bulunan öğrencilere okula yeni atanan matematik öğretmeni olduğunu söyleyip bazı öğrenciler ile konuştuğu sırada bir kız öğrenciye elle tacizde bulundu. U.B.'nin kız öğrenciye tacizde bulunması sonucu öğrenciler durumu öğretmenlere bildirdi. Öğretmenler ve okul idareciler tarafından şahıs alınarak müdür yardımcısı odasına götürüldü.

Şüpheli müdür yardımcısı odasına geldiğinde ise çocuğunun o okulda okuduğunu söylediğinde öğretmenler tarafından kontrol edildiğinde U.B. isimli şahsın okulda herhangi bir çocuğu olmadığını tespit edildi. Durum polis ekiplerine bilgi verildi.

Polis ekiplerince okulda gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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