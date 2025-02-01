İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Uçak, AVM yakınına düştü: Çok sayıda can kaybı var
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Uşak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Uşak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki otomobil çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında M.P. (66) yönetimindeki 64 EA 806 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.U. (64) idaresindeki 35 HUS 62 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince araç sürücüsü M.P. ile diğer otomobilde bulunan F.Ç. (52), A.E. (59), H.U. (63) ve E.B. (56) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü M.P.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kadroya alınmadı
img

Bu köyde sadece 2 mevsim yaşanıyor
img

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.