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Uşak'ta 4 Yaşındaki Çocuk Havalandırma Boşluğuna Düştü: Ağır Yaralı

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Ünalan Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katındaki mutfak penceresinden düşen 4 yaşındaki E.M., havalandırma boşluğunda ağır yaralı bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.

Uşak'ta iki katlı bir binanın birinci katından havalandırma boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Ünalan Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.M. (4), evlerinin mutfağında bulunan pencereden havalandırma boşluğuna düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan E.M., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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