Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

UŞAK - Uşak'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Sivaslı- Uşak karayolu üzeri cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan yola çıkan Abdullah Göksu idaresindeki Tofaş marka 64 ACD 546 plakalı otomobil, Sivaslı istikametinden merkez istikametine seyir eden Ş.K.yönetimindeki 07 AAH 523 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Mukaddes Göksusıkıştığı yerden çıkartıldı.

112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve eşi Mukaddes Göksu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, minibüs sürücüsü ile minibüste yolcu konumunda M.Ç.kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Mukaddes Göksu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.