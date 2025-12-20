Uşak'ta demir sopalı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir fabrikada çıkan demir sopalı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki kişii, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Eşme ilçesine bağlı Kolankaya köyünde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan N.A. (51) ile N.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.A.'nın demir sopayla N.Ç.'ye başından darp etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan N.Ç. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan N.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi N.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK