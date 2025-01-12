Uşak'ta Eşini ve Kayınbiraderini Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Uşak'ta eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurarak yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. sokakta eşi İ.T. (35) ile kayınbiraderi A.T.'yi (55) pompalı tüfekle yaralayarak kendini eve kilitledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendini eve kilitleyen B.T., ekiplerin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Yaralılar ise ambulasla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T. hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, zanlının eşi İ.T'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - UŞAK