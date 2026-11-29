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Uşak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çok sayıda şahıs ile otomobil sorgulandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. 30 ekip ve 90 personelin katıldığı uygulama kapsamında 22 sabit nokta ile 31 umuma açık alanda denetim yapıldı.

Denetimlerde 913 şahıs ve 474 araç sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Öte yandan, uygulama kapsamında trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 15 araca toplam 1 milyon 84 bin 582 lira idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı