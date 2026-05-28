Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Uşak'ta ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki Alp Arslan, hastanede kurtarılamayarak öldü. Sürücü gözaltına alındı.

Uşak'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Elmalıdere Mahallesi 2. Eren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (17) idaresindeki 64 AET 610 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken 4 yaşındaki Alp Arslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk yere savruldu.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alp Arslan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü H.Y.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı

öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
