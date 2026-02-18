Haberler

Uşak'ta düzensiz göçle mücadelede 351 göçmen ve 114 araç denetlendi

Güncelleme:
Uşak'ta düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 1-17 Şubat tarihleri arasında 351 göçmen ve 114 araç denetlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ilgili kurumlarla koordineli olarak süreceği bildirildi.

Uşak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında 1-17 Şubat tarihleri arasında 351 göçmen ve 114 araç kontrol edildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 1 Şubat ile 17 Şubat tarihleri arasında, Uşak İl Göç Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 114 araç ile 351 şahıs denetlendi.

Yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde devam edeceğini bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
